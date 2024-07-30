Демограф оценил, мог ли запрет абортов в России дать прирост населения

Запрет абортов в России не помог бы обеспечить прирост населения в России, такое решение дало бы только краткосрочный эффект. Об этом kp.rukp.ru рассказал демограф Владимир Тимаков.

В пример он привел Польшу, где действуют наиболее строгие нормы в отношении абортов. Тем не менее, по словам эксперта, в этой стране фиксируется самая низкая рождаемость.

«Так что эти меры не работают с позиции демографии. <...> Это вопрос морали. <...> В современном обществе есть масса методов избежать нежелательной беременности», — добавил Тимаков.

30 июля кабмин заявил, что правительство России сформулировало свою позицию относительно идеи нижегородских депутатов, предложивших запретить проводить прерывание беременности в частных клиниках по всей стране. Авторы обосновали инициативу тем, что коммерческие учреждения не обеспечивают женщин консультациями психологов и юристов, а также не оказывают помощь в случае осложнений после аборта. Правительство сочло, что законопроект не согласуется с конституционными критериями и влечет риски нарушения прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что Минздрав хочет сократить допустимый для аборта срок.