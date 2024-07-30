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Троих мужчин, которые били и насиловали постояльца соцгостиницы, отправили в колонию

В Петербурге осудили мужчин, которые били и насиловали постояльца соцгостиницы

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Максим Блинов/РИА Новости

В Петербурге вынесли приговор трем мужчинам, которые жестоко избивали, насиловали и удерживали взаперти постояльца соцгостиницы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Трое мужчин признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных уголовными статьями о незаконном лишении свободы, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и насильственных действиях сексуального характера. Суд назначил каждому из фигурантов по пять лет лишения свободы в колонии строгого режима, а одному из них также выписал штраф в размере 7 тысяч рублей.

По данным телеканала 78.ru, инцидент произошел в ноябре 2020 года. Трое мужчин неделю удерживали постояльца соцгостиницы «Линия жизни» взаперти после того, как тот потребовал выплатить ему зарплату за работу на стройке. В течение этого времени они его жестоко избивали и насиловали. Позже пострадавшему удалось уговорить другого постояльца позвонить его брату, который обратился в полицию. Прибывшие на место правоохранители и медики обнаружили невольника с многочисленными переломами ребер, ног и рук, а также гематомами и травмой полового органа.

Ранее школьник из Дагестана изнасиловал брата.

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