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В Бурятии девочка заявила в полицию из-за побоев матери

В Бурятии мать избила дочь, не ночевавшую дома и попала под следствие

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Еравнинском районе Бурятии девочка заявила в полицию из-за побоев, которые ей нанесла мать. Об этом сообщается в Telegram-канале Infpol.

Несовершеннолетняя ушла гулять с подругами и не отвечала на звонки матери до пяти утра, когда девочка вернулась домой, родительница набросилась на нее с кулаками. Девочка обратилась в полицию и заявила о побоях.

Как установили правоохранители, семья длительно время состояла на учете как неблагополучная. Органы профилактики не раз беседовали как с матерью, так и с девочкой, но конфликты продолжались. Приговором суда женщине назначено наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы.

До этого сообщалось, что в Сибири мать заставила сына выпить чистящее средство. Инцидент произошел в поселке Камарчага. По данным источника, многодетная мать вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения. Это не понравилось 11-летнему сыну и он сделал родительнице замечание. После этого недовольная мать напала на ребенка с кочергой, затем налила химикат в стакан и дала пострадавшему. Тот выпил средство и почувствовал серьезное недомогание. В этот момент домой пришел отец, который оперативно вызвал скорую помощь и спас сына.

Ранее в Воронежской области пьяный сын избил мать шваброй и украл холодильник.

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