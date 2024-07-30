В Бурятии девочка заявила в полицию из-за побоев матери

В Еравнинском районе Бурятии девочка заявила в полицию из-за побоев, которые ей нанесла мать. Об этом сообщается в Telegram-канале Infpol.

Несовершеннолетняя ушла гулять с подругами и не отвечала на звонки матери до пяти утра, когда девочка вернулась домой, родительница набросилась на нее с кулаками. Девочка обратилась в полицию и заявила о побоях.

Как установили правоохранители, семья длительно время состояла на учете как неблагополучная. Органы профилактики не раз беседовали как с матерью, так и с девочкой, но конфликты продолжались. Приговором суда женщине назначено наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы.

До этого сообщалось, что в Сибири мать заставила сына выпить чистящее средство. Инцидент произошел в поселке Камарчага. По данным источника, многодетная мать вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения. Это не понравилось 11-летнему сыну и он сделал родительнице замечание. После этого недовольная мать напала на ребенка с кочергой, затем налила химикат в стакан и дала пострадавшему. Тот выпил средство и почувствовал серьезное недомогание. В этот момент домой пришел отец, который оперативно вызвал скорую помощь и спас сына.

Ранее в Воронежской области пьяный сын избил мать шваброй и украл холодильник.