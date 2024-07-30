В Истре 11-летняя девочка отбилась от педофила

СК возбудил уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, которого подозревают в домогательствах в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, инцидент произошел 28 июля, 11-летняя девочка возвращалась домой после купания. Возле жилого дома ее заметил нетрезвый мужчина, он начал приставать к ребенку, девочке удалось отбиться от незнакомца.

Она рассказала о произошедшем родителям, семья обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемого удалось задержать, им оказался 21-летний гражданин Узбекистана. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

До этого сообщалось, что в Калужской области мигранта заподозрили в домогательствах в отношении малолетней. Иностранец зашел в подъезд, а затем в лифт многоэтажки вслед за 11-летней девочкой и совершил в ее отношении некие действия сексуального характера. Подозреваемого задержали после изучения записей камер видеонаблюдения.

Ранее во Владимире отдыхающие избили мигранта, пристававшего к женщине и ребенку на пляже.