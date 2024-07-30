Госдума легализовала майнинг криптовалют

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, легализующий в России майнинг криптовалют. Документ был предложен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, сообщает ТАСС.

Отмечается, что право добычи криптовалют будут иметь только российские юрлица, а также ИП, включенные в соответствующий перечень. Также право на майнинг получат физлица, которые не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления.

Требования к физическим и юридическим лицам, добывающим цифровую валюту будет устанавливать Кабинет министров вместе с Банком России. Контролировать исполнение данных требований будет Минцифры.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в ноябре 2022 года, в апреле 2024 года его доработали.

До этого в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) заявили, что майнить криптовалюту возможно с помощью переработки органических отходов (навоза, несъеденные овощи, фрукты, мясо и не только).

Ранее Россиянин нанес ущерб на миллионы, подключившись к электросетям для майнинга криптовалюты.