В РФ приняли закон об отягчающих обстоятельствах для треш-стримеров

Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект о признании публичной демонстрации совершенного преступления отягчающим обстоятельством по ряду статей уголовного кодекса. Об этом пишет РИА Новости.

Из документа следует, что теперь отягчающим обстоятельством будут считать показ совершения умышленного преступления в социальных сетях. Более того, депутаты одобрили усиление уголовной ответственности за ряд наиболее популярных среди треш-стримеров преступлений.

По информации агентства, всего в соответствующий список попали 10 видов правонарушений. В том числе речь идет о расправе над людьми, умышленном причинении вреда здоровью, незаконном лишении свободы и похищении.

25 января в ГД РФ состоялось первое чтение законопроекта о наказании за распространение в социальных сетях фото и видео с демонстрацией совершенного преступления. Комментируя инициативу, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин выразил надежду, что усиление ответственности за подобного рода правонарушения отобьют у блогеров желание зарабатывать в интернете за счет издевательств над другими людьми.

Ранее в ГД РФ нашли способ очистить интернет от треш-стримов.