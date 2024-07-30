Число госпитализированных после схода поезда под Волгоградом сократилось

Число людей, госпитализированных после инцидента с поездом в Волгоградской области, уменьшилось до 13, среди них трое детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

По данным властей, 54-летняя женщина и 44-летний мужчина находятся в реанимации. Шесть пациентов лечатся в отделениях нейрохирургии и травматологии.

«Пострадавший машинист поезда получает помощь в ведомственном медучреждении», — отмечается в сообщении.

30 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что после схода с рельсов вагонов поезда Казань — Адлер в Волгоградской области в больницах остаются 22 человека.

Асламбек Усматов, водитель КамАЗа, в который врезался пассажирский поезд в Волгоградской области, остается в реанимации в тяжелом состоянии. Он получил множественные переломы ребер, перелом черепа и сильное сотрясение мозга. Грузовик, которым управлял Усматов, в результате удара с поездом разорвало пополам. В РЖД заявили, что Усматов проехал на ж/д переезд на красный свет. При этом, по словам близких водителя, он «абсолютно спокойный» и семейный человек, который в момент аварии был трезв. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РЖД рассказали о состоянии работников поезда после аварии под Волгоградом.