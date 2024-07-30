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Врачи раскрыли, как пережить надвигающуюся магнитную бурю без ущерба здоровью

Терапевт Устинова: при магнитной буре нужно пить много воды и не есть соленое

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Tunatura/Shutterstock

К Земле приближается сильная магнитная буря из-за мощной вспышки на Солнце. Особенно тяжело переживать подобные явления метеозависимым и людям с хроническими заболеваниями. Чтобы не навредить здоровью, рекомендуется побольше пить и отказаться от соленой и жирной пищи, рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Устинова в беседе с «Радио 1».

Во время магнитных бурь зачастую обостряются имеющиеся заболевания. Так, у гипертоников подскакивает давление, у гипотоников – падает, отметила врач.

«Чтобы облегчить свое самочувствие, во время магнитных бурь не надо планировать никаких важных дел, встреч. Избегайте активной или интеллектуальной деятельности», — порекомендовала Устинова.

Она призвала разжижать кровь за счет потребления воды, а также стараться хорошо спать и питаться. Из рациона в такие периоды рекомендуется исключать жирную, соленую, жареную пищу. Кроме того, терапевт посоветовала по возможности избегать стрессовых ситуаций, а также поездок за рулем на дальние расстояния.

До этого ученые РАН предупредили, что магнитные бури на Земле в ближайшие дни могут достичь уровня G4 при максимально возможном G5. Ожидается, что они задержатся со вторника по четверг.

Метеозависимые россияне ранее рассказали, как на них влияют магнитные бури.

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