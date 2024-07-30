В Петербурге украинца арестовали за шпионаж

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест гражданину Украины Владиславу Сугакову, который обвиняется в шпионаже (статья 276 УК РФ). Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

По данным следствия, в апреле-мае 2022 года Сугаков получил от иностранной разведки шпионское задание — собрать информацию о расположении подразделений армии России на территории одной из областей Украины и передать эти сведения представителю Службы безопасности Украины.

29 июля стало известно, что силы специального назначения Росгвардии в ходе оперативных мероприятий на территории Запорожской и Херсонской областей взяли под стражу 25 местных жителей по подозрению в пособничестве Вооруженным силам Украины.

19 июля суд в России приговорил журналиста WSJ Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по уголовному делу о шпионаже. По данным ФСБ, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которая составляла государственную тайну.

Ранее суд в Москве вынес приговор украинскому командиру за призывы калечить пленных.