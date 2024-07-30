Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге украинца арестовали за шпионаж

Суд Петербурга арестовал гражданина Украины по делу о шпионаже

close
100%
Алексей Никольский/РИА Новости

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест гражданину Украины Владиславу Сугакову, который обвиняется в шпионаже (статья 276 УК РФ). Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

По данным следствия, в апреле-мае 2022 года Сугаков получил от иностранной разведки шпионское задание — собрать информацию о расположении подразделений армии России на территории одной из областей Украины и передать эти сведения представителю Службы безопасности Украины.

29 июля стало известно, что силы специального назначения Росгвардии в ходе оперативных мероприятий на территории Запорожской и Херсонской областей взяли под стражу 25 местных жителей по подозрению в пособничестве Вооруженным силам Украины.

19 июля суд в России приговорил журналиста WSJ Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по уголовному делу о шпионаже. По данным ФСБ, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которая составляла государственную тайну.

Ранее суд в Москве вынес приговор украинскому командиру за призывы калечить пленных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами