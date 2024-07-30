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Госдума запретила треш-стримы в России

Госдума приняла закон о запрете треш-стримов и штрафах для их участников

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Максим Блинов/РИА Новости

Госдума на пленарном заседании приняла законопроект о запрете треш-стримов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

«Треш-стримы будут отнесены к информации, запрещенной к распространению», — отметили в сообщении, уточнив, что ведение таких трансляций отнесено к разряду отягчающих обстоятельств, которые квалифицируются по 10 статьям Уголовного кодекса РФ.

Депутаты уточнили формулировку, характеризующую «треш-стрим». По их мнению, это информация, «содержащая изображение действий с признаками противоправных». В релизе обратили внимание, что ее распространяют из «низменных побуждений».

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, организаторы и участники треш-стримов должны будут заплатить штрафы до 1 млн рублей. Кроме того, у них заберут оборудование для ведения трансляций.

До этого владельцев соцсетей в РФ обязали предоставлять данные о пользователях РКН и ФСБ.

Ранее в Госдуме поддержали поправки о деанонимизации пабликов.

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