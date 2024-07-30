На Урале женщина поседела после вызова мужа в военкомат

В Среднеуральске местная жительница рассказала о своей эмоциональной реакции после внезапного вызова супруга в военкомат. По словам женщины, она частично поседела, когда узнала, куда отправляется ее муж. Об этом женщина рассказала в беседе с изданием «E1.ru».

«Мужу пришла повестка, попросили явиться в военкомат с паспортом и военным билетом. Я очень перепугалась, но муж честно поехал. <...> Его отпустили домой, но у меня седой локон появился и глаз до сих пор дергается», — поделилась уралка.

Женщина отметила, что ее родственнику предлагали подписать договор о службе по контракту.

В пресс-службе Центрального военного округа в комментарии СМИ заверили, что вызывают жителей в военкоматы на обычную процедуру — сверку данных. Там подчеркнули, что такая работа не прекращалась все это время и ведется постоянно.

Ранее омского военного отправили в колонию за уклонение от службы.