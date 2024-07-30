Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Урале женщина поседела после вызова мужа в военкомат

Жительница Среднеуральска частично поседела после вызова супруга в военкомат

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

В Среднеуральске местная жительница рассказала о своей эмоциональной реакции после внезапного вызова супруга в военкомат. По словам женщины, она частично поседела, когда узнала, куда отправляется ее муж. Об этом женщина рассказала в беседе с изданием «E1.ru».

«Мужу пришла повестка, попросили явиться в военкомат с паспортом и военным билетом. Я очень перепугалась, но муж честно поехал. <...> Его отпустили домой, но у меня седой локон появился и глаз до сих пор дергается», — поделилась уралка.

Женщина отметила, что ее родственнику предлагали подписать договор о службе по контракту.

В пресс-службе Центрального военного округа в комментарии СМИ заверили, что вызывают жителей в военкоматы на обычную процедуру — сверку данных. Там подчеркнули, что такая работа не прекращалась все это время и ведется постоянно.

Ранее омского военного отправили в колонию за уклонение от службы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами