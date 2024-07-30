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Россиянина Края арестовали за госизмену

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Края по делу о госизмене

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Края по уголовному делу о госизмене. Об этом говорится в карточке электронной картотеки судебных дел.

«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении гражданина Край А.Ф. удовлетворено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд избрал меру пресечения 30 июля.

До этого ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщало, что жителя Амурской области задержали по обвинению в государственной измене за финансовую поддержку Вооруженных сил Украины.

Следствие считает, что мужчина переводил свои денежные средства на нужды ВСУ, чтобы те действовали против российской армии.

В отношении жителя Приамурья возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ — «Государственная измена».

25 июля Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Краснодара за приготовление к госизмене.

Ранее экс-главу МВД Украины обвинили в госизмене.

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