Россиянина Края арестовали за госизмену

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Края по уголовному делу о госизмене. Об этом говорится в карточке электронной картотеки судебных дел.

«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении гражданина Край А.Ф. удовлетворено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд избрал меру пресечения 30 июля.

До этого ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщало, что жителя Амурской области задержали по обвинению в государственной измене за финансовую поддержку Вооруженных сил Украины.

Следствие считает, что мужчина переводил свои денежные средства на нужды ВСУ, чтобы те действовали против российской армии.

В отношении жителя Приамурья возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ — «Государственная измена».

25 июля Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Краснодара за приготовление к госизмене.

Ранее экс-главу МВД Украины обвинили в госизмене.