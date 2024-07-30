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Семья выиграла в лотерею $1 млн, играя с одними и теми же числами 30 лет

Independent: семья в Англии 30 лет играла одинаковыми числами в лотерее и выиграла $1 млн

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Shutterstock

Семья из Англии выиграла $1 млн, зачеркивая в билетах одни и те же цифры в течение 30 лет, пишет Independent.

Как пишут СМИ, победительницей стали 87-летняя Одри Кобб и ее трое детей. Старший сын женщины Дэвид рассказал, что сначала не поверил в удачу и подумал, что мать что-то напутала, но когда семья поняла, что действительно сорвала джекпот, радости не было предела.

Одри добавила, что играет в лотерею с детьми с 1994 года. У семьи есть тактика — все время зачеркивать в билетах одни и те же числа, и спустя 30 лет это сработало. Победители решили поделить выигрыш на четыре равные доли.

Дэвид рассказал, что две его сестры потратят деньги на покупку дома и машины. Что касается его и матери, то они пока не придумали, куда вложить средства.

Ранее жительница США выиграла в лотерею $1 млн дважды за три месяца.

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