Семья выиграла в лотерею $1 млн, играя с одними и теми же числами 30 лет

Семья из Англии выиграла $1 млн, зачеркивая в билетах одни и те же цифры в течение 30 лет, пишет Independent.

Как пишут СМИ, победительницей стали 87-летняя Одри Кобб и ее трое детей. Старший сын женщины Дэвид рассказал, что сначала не поверил в удачу и подумал, что мать что-то напутала, но когда семья поняла, что действительно сорвала джекпот, радости не было предела.

Одри добавила, что играет в лотерею с детьми с 1994 года. У семьи есть тактика — все время зачеркивать в билетах одни и те же числа, и спустя 30 лет это сработало. Победители решили поделить выигрыш на четыре равные доли.

Дэвид рассказал, что две его сестры потратят деньги на покупку дома и машины. Что касается его и матери, то они пока не придумали, куда вложить средства.

Ранее жительница США выиграла в лотерею $1 млн дважды за три месяца.