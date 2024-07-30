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В Крыму объявили штормовое предупреждение и пожарную опасность

МЧС: до 31 июля в Крыму объявлено штормовое предупреждение

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Dizzy_Studio/Shutterstock

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму до 31 июля. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

Со ссылкой на данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в публикации отмечается, что в западных и центральных районах Крыма, а также в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях.

«Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность», — напоминает крымское управление МЧС.

В «оперативном ежедневном прогнозе» на 30 июля ГУ МЧС России по Республике Крым сообщает, что на полуострове сохранится переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Воздух прогреется до 24-29°С, в горах 20-23°С.

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