Найдено тело третьей погибшей при аварии на Беломорканале

Спасатели обнаружили тело женщины, ставшей третьей жертвой аварии на Беломорско-Балтийском канале. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС по республике Карелия.

«Водолазами Специализированной пожарно-спасательной части МЧС России по Республике Карелия в районе поселка Кочкома на воде обнаружено еще одно тело. Погибшую женщину специалисты доставляют на берег», — говорится в сообщении.

До этого в правительстве Карелии заявили, что вода пошла на спад в Беломорском округе, который находится по соседству с Сегежским округом, где произошел прорыв временной дамбы на Беломорканале.

29 июля произошло разрушение временной строительной перемычки, возведенной для проведения ремонтных работ между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала, в результате чего произошел неконтролируемый сброс воды.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что трое из 11 пострадавших человек госпитализированы.

Ранее издание РБК сообщало, что администрация Беломорканала запретила движение судов между шлюзами №10 и №11 по причине аварии.