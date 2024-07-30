Организаторы пикника «Афиши» анонсировали масштабную лекционную программу

На юбилейном пикнике «Афиши» в Москве будет организована масштабная лекционная программа, сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что в рамках лектория эксперты портала «Рамблер», издания «Мел», Universal University, «Архстояния» и представители креативных индустрий обсудят музыку, воспитание детей, искусство и другое.

При этом три паблик-тока лекционной программы будут промодерированы главным редактором портала «Рамблер», входящим в медиахолдинг Rambler&Co, Дарьей Зарецкой.

В «Афише» уточнили, что 3 августа Зарецкая вместе с продюсером образовательного проекта для творческих подростков Uteens от Universal University Натальей Рогаль обсудит, как родителям помочь подростку определиться с интересами и стать для них менеджерами по возможностям.

Кроме того, 4 августа они поговорят о том, на какие форматы развития за пределами школы стоит обратить внимание сегодня и как в современном и быстро меняющемся мире более гибкое дополнительное образование может стать основным и самым ценным источником знаний.

Также в этот день Зарецкая на Межотраслевой конференции с малым и средним бизнесом на тему «Как монетизировать творческое пространство: секреты бизнеса от Парка Горького» вместе заместителем директора Парка Горького по коммерческим вопросам Ольгой Мистрюковой расскажут, как обеспечить скачок доходности бизнес-проектов.

Напомним, пикник «Афиши» пройдет при поддержке генерального партнера — Сбера. Медиахолдинг Rambler&Co стал стратегическим информационным партнером фестиваля.