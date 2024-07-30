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Шестилетняя девочка завела трактор и сбила младшего брата в Оренбургской области

В Оренбургской области девочка завела трактор и сбила младшего брата

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Pexels

В Оренбургской области шестилетняя девочка смогла завести трактор и сбила на нем своего пятилетнего брата. Об этом сообщает портал 56.ru.

По информации портала, инцидент произошел в поселке Чкалов. Полицейские установили, что родители отвлеклись и оставили двоих детей без присмотра во дворе дачного участка, где стоял трактор «Уралец». Девочка каким-то образом смогла завести машину и наехала на своего младшего брата, который в этот момент находился напротив спецтехники.

В результате пострадавшего мальчика госпитализировали в медицинское учреждение. Информации о тяжести и характере его травм не поступало. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого в Ленобласти школьница на машине матери сбила слепого мальчика. Девушка-подросток взяла ключи от автомобиля Kia Rio у матери, завела его и сбила восьмилетнего ребенка с ДЦП, который стоял на крыльце дома.

Ранее трехлетняя девочка выпала из кабины трактора в Бурятии.

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