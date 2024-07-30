Стало известно, какое наследство получат сто детей Павла Дурова

Сто биологических детей создателя Telegram Павла Дурова не имеют прав на наследование его миллиардного состояния, если он сам этого не захочет, рассказала заслуженный адвокат России Людмила Айвар. После сдачи биоматериала донор не имеет прав на будущих детей, объяснила она в беседе с НСН.

Напомним, создатель Telegram Павел Дуров заявил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах из-за того, что он стал донором спермы. Однако у них нет никаких прав на его деньги, как и у самого миллиардера – нет обязательств в их отношении.

Однако есть вариант, что донор может сам признать детей и вписать свое имя в свидетельства о рождении – в этом случае он обязан платить алименты, а после смерти его дети будут претендовать на наследство, пояснила юрист.

«В ином случае все, кто рожден через ЭКО и донорство спермы, не приобретают никаких прав по отношению к Дурову», — подчеркнула адвокат.

По этой причине женщинам бесполезно мечтать о рождении ребенка от знаменитостей. Обещания оплодотворения с использованием биоматериала голливудских звезд – это обман, подчеркнула Айвар.

До этого Дуров сообщил, что хочет раскрыть свою генетическую информацию, чтобы помочь отпрыскам найти друг друга. Юристы предупредили, что это может привести к массовому возникновению судебных исков в случае публикации его ДНК-кода. А так как первый случай донорства миллиардера не был анонимным, то ему могут присвоить роль юридического родителя.

Врачи ранее объяснили, почему у российских женщин растет спрос на мужчин-доноров.