Беспилотник ВСУ атаковал российское предприятие

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородский район. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В хуторе Церковный украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию сельскохозяйственного предприятия, в результате чего были повреждены два автомобиля, отметил глава региона.

Также в Петровке дрон-камикадзе атаковал частный дом, у которого оказались выбиты окна и посечен фасад.

В результате атаки ВСУ никто не пострадал, добавил Гладков.

30 июля губернатор сообщил, что в Шебекинском городском округе два мирных жителя получили ранения. В селе Вознесеновка пострадала женщина, которая с баротравмой и ушибом руки сама обратилась в больницу. В Шебекино после прилета снаряда на территорию предприятия мужчина получил закрытую черепно-мозговую и минно-взрывную травмы.

Ранее Гладков рассказал, сколько домов ВСУ повредили в Белгородской области с начала СВО.