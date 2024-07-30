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На Беломорканале из-за аварии парализовало судоходство

РБК: суда не смогут ходить по Беломорканалу до завершения ремонта

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Нордик Инжиниринг

Администрация Беломорканала запретила движение судов между шлюзами №10 и №11 по причине аварии. Запрет будет действовать до окончания восстановительных работ, сообщили РБК в пресс-службе Росморречфлота.

«До возведения временной строительной перемычки, а также до восстановления навигационных уровней воды и наполнения озера Воицкое транзитное судоходство остановлено», — указано в сообщении.

Накануне сообщалось, что перемычка Беломорско-Балтийского канала (ББК) в Республике Карелия между шлюзами №10 и №11 оказалась размыта. В результате были затоплены поселок при шлюзе №11 и СНТ «Балтийский». Кроме того, был введен режим ЧС в Сегежском округе республики. По данным Росморречфлота, пострадало не менее десяти человек.

Канал в основном используется для транзитных целей — доставки груза в города Кольского полуострова, Белого и Баренцева морей. По каналу также проходят туристические маршруты на острова Соловецкого архипелага и в Архангельск.

Ранее появилось видео с места прорыва перемычки Беломорканала в Карелии.

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