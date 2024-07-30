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В Ростовской области ликвидировали открытое горение на складе

МЧС: пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону пожарные заявили о ликвидации открытого горения на складе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, в здании с поликарбонатом огонь охватил площадь в 500 квадратных метров. На месте работают 45 специалистов и 15 единиц техники.

По данным Telegram-канала «Блокнот Ростов», жители соседних районов сообщили о сильной вони со стороны склада, а сам пожар было видно в микрорайоне Каменка.

До этого спасатели полностью потушили пожар на нефтебазе в Курском районе Курской области, который начался в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины 28 июля. К ликвидации горения было привлечено 140 спасателей и 32 единицы техники. Смирнов уточнил, что никто из местных жителей и работников нефтебазы не пострадал.

В конце июля возгорание также произошло в Темрюкском районе Краснодарского края. Подразделения МЧС России, прибывшие на ферму в поселке Волна, установили, что пожаром охвачено 800 квадратных метров здания.

Ранее в Ярославле произошел крупный пожар.

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