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В Европе снизилось потребление алкоголя благодаря россиянам и украинцам

ВОЗ: в Европе за счет России снизилось потребление алкоголя

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Европа остается лидером среди регионов мира по потреблению алкоголя на душу населения. Об этом свидетельствуют данные ВОЗ.

Отмечается, что взрослые жители европейского региона, куда входят 53 страны, потребляют 9,2 л чистого спирта на человека в год. При этом мужчины выпивают почти в четыре раза больше алкоголя, чем женщины, — 14,9 л против 4 л.

«Только 12 из 53 стран региона добились значительного прогресса в сокращении потребления алкоголя, уменьшив его на 10% с 2010 года», — говорится в материале ВОЗ.

Сокращение потребления алкоголя, в первую очередь, связано с тем, что в наиболее густонаселенных странах, таких как Российская Федерация, Турция и Украина, значительно сократилось его потребление.

До этого кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев в беседе с «Радио 1» прокомментировал новость о том, что россияне почти вдвое сократили употребление алкоголя. По словам специалиста, это не связано с повышением цен на спиртное.

Ранее в Госдуме оценили идею запретить работу алкомаркетов в выходные.

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