В Европе снизилось потребление алкоголя благодаря россиянам и украинцам

Европа остается лидером среди регионов мира по потреблению алкоголя на душу населения. Об этом свидетельствуют данные ВОЗ.

Отмечается, что взрослые жители европейского региона, куда входят 53 страны, потребляют 9,2 л чистого спирта на человека в год. При этом мужчины выпивают почти в четыре раза больше алкоголя, чем женщины, — 14,9 л против 4 л.

«Только 12 из 53 стран региона добились значительного прогресса в сокращении потребления алкоголя, уменьшив его на 10% с 2010 года», — говорится в материале ВОЗ.

Сокращение потребления алкоголя, в первую очередь, связано с тем, что в наиболее густонаселенных странах, таких как Российская Федерация, Турция и Украина, значительно сократилось его потребление.

До этого кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев в беседе с «Радио 1» прокомментировал новость о том, что россияне почти вдвое сократили употребление алкоголя. По словам специалиста, это не связано с повышением цен на спиртное.

Ранее в Госдуме оценили идею запретить работу алкомаркетов в выходные.