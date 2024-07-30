Психологи объяснили, зачем европейские невесты начали закапывать сосиски в землю

В Великобритании, а следом и по всей Европе невесты верят в новую предсвадебную примету – они закапывают сосиски в землю, надеясь обеспечить хорошую погоду в день праздника. В подобных суевериях нет ничего страшного, считает системный психолог Ангелина Сурина. С помощью подобных ритуалов люди борются с тревогой из-за неопределенности, объяснила она в беседе с 360.ru.

Начало новому ритуалу положила британский свадебный блогер Мег, закопавшая сосиску в саду. После того как ее ролик посмотрели 2 млн пользователей, примета стала популярной. По словам Суриной, подобное увлечение суевериями берет начало в древности, когда люди наделяли божественными чертами природные стихии, старясь их задобрить.

«Человек периодически все равно понимает, что он бессилен перед Вселенной. Где-то на подкорке есть [убеждение], что надо дружить со Вселенной и получать какие-то знаки, что тебя одобрили или не одобрили», — объяснила психолог.

Также веру в подобные приметы укрепляют сказки и мифы, желание людей видеть волшебство, добавила она. По ее словам, делая все, как должно быть в примете, человек успокаивается и становится увереннее.

При этом Сурина призвала не путать безобидное суеверие с поведением, приносящим вред. Если человек слишком сильно верит в приметы и перекладывает на это ответственность за свою жизнь, то это признак инфантилизма, нуждающегося в коррекции, заключила она.

До этого исследователи выяснили, что почти каждый десятый россиянин знает суеверия или приметы о работе. 23% участников опроса признались, что всегда учитывают приметы и суеверия при трудоустройстве или перед важными рабочими встречами.

Ранее была названа самая популярная примета среди путешественников.