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В Москве переименуют станцию метро «Коммунарка»

Станцию метро «Коммунарка» в Новой Москве переименуют в «Новомосковскую»

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Егор Алеев/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение переименовать станцию метро «Коммунарка» на Сокольнической линии в «Новомосковскую». Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

«Уже сейчас мы приступаем к обновлению информации на цифровых наддверных экранах, а также меняем аудиоинформирование в поездах с названием станции «Новомосковская», — говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, первое время при входе на станцию будут указывать два названия. Позже старое наименование остановочного пункта уберут. Станция «Коммунарка» в будущем войдет в состав Троицкой линии метро и будет находиться ближе к одноименному мнoгопрофильному клиническому цeнтру и поселку.

До этого глава Сбербанка Герман Греф и Сергей Собянин дали старт строительству новой станции метро «Рублево-Архангельское» на территории умного города «СберСити», который расположился на западе столицы. Новый остановочный пункт входит в третий участок строящейся Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена.

Ранее Собянин дал старт строительству новой станции на Кольцевой линии метро.

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