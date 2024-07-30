Российские врачи спасли мужчину с 15-сантиметровым гвоздем в голове

Врачи городской больницы №1 Нижнего Тагила прооперировали 78-летнего мужчину с гигантским гвоздем в голове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Свердловской области.

Как рассказали в медучреждении, пациент поступил в больницу с травмой головы, полученной в «бытовом происшествии».

«В ходе компьютерной томографии медики увидели в костях черепа гвоздь, который прошел через обе глазницы от правого до левого виска», — рассказали в пресс-службе администрации.

Врачи прооперировали пострадавшего, извлекли гвоздь, при этом сохранив пожилому мужчине зрение и целостность костей черепа.

До этого в Подмосковье врачи спасли мужчину, который неудачно упал на даче и поступил в учреждение с торчащим из подмышки металлическим прутом. Хирурги удалили кусок арматуры, который прошел через подмышечную область между первым ребром и ключицей до задней поверхности шеи.

Ранее мужчина проткнул ногу штырем насквозь, когда сходил с поезда в Пермской крае.