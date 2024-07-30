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В РЖД рассказали о состоянии работников поезда после аварии под Волгоградом

РЖД: после аварии под Волгоградом в больницах остаются три работника поезда

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Администрация Котельниковского района/РИА Новости

После схода с рельсов поезда КазаньАдлер в Волгоградской области в больницах остаются помощник машиниста и два проводника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РЖД.

«Состояние помощника машиниста оценивается как средней степени тяжести, проводников — удовлетворительное», — говорится в сообщении.

На текущий момент из больницы уже выписали машиниста поезда и еще одного проводника.

Днем 29 июля поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области. На железнодорожном переезде состав столкнулся с грузовиком. Во время ДТП девять вагонов сошли с путей. Число пострадавших превысило сто.

После произошедшего движение на месте инцидента приостановили. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 30 июля сообщил, что после инцидента в больницах остаются 22 человека, в том числе восемь детей.

Ранее жена водителя «КамАЗа» рассказала о преследованиях семьи после аварии с поездом.

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