В Ростове-на-Дону сообщили о сильном пожаре на складе с пиломатериалами

В Ростове-на-Дону случился сильный пожар. Об этом пишет Telegram-канал «Privet-Rostov.ru».

По неофициальным данным, загорелся склад с пиломатериалами.

Судя по фото от подписчиков канала, пожар очень сильный. Также сильный ветер способствует распространению огня, отметили очевидцы.

По данным Telegram-канала «Блокнот Ростов», жители соседних районов сообщают о сильной вони, а пожар видно в микрорайоне Каменка.

До этого спасатели полностью потушили пожар на нефтебазе в Курском районе Курской области, который начался в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины 28 июля. К ликвидации горения было привлечено 140 спасателей и 32 единицы техники. Смирнов уточнил, что никто из местных жителей и работников нефтебазы не пострадал.

Также до этого возгорание произошло в Темрюкском районе Краснодарского края. Подразделения МЧС России, прибывшие на ферму в поселке Волна, установили, что пожаром охвачено 800 квадратных метров здания.

Ранее в Ярославле произошел крупный пожар.