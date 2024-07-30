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Россиянин намеренно заразил партнершу ВИЧ и стал фигурантом уголовного дела

Тюменец, намеренно заразивший партнершу ВИЧ, отправится в колонию на 2,5 года

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Жителя Тюменской области признали виновным в заражении партнерши вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), о наличии которой у себя подсудимый знал. Об этом сообщили в пресс-службе Ялуторовского районного суда.

Согласно материалам дела, с 1 февраля 2017 года мужчина знал о наличии у себя инфекционного заболевания и был обязан соблюдать предосторожность, чтобы не передать его другим. Суд доказал, что с сентября 2023 года по декабрь 2023 года тюменец вступал в незащищенный половой акт с женщиной, которая не знала о его диагнозе. В результате партнерша также заразилась ВИЧ, болезнь была подтверждена лабораторным исследованием в январе 2024 года.

Потерпевшая отметила, что не была поставлена в известность о заболевании, а других партнеров в тот период у нее не было.

Тюменец признал свою вину частично. Суд приговорил его к двум годам шести месяцам с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также мужчина обязан выплатить потерпевшей компенсацию в размере двух миллионов рублей.

Ранее в Вологде школьник укололся использованным шприцом и обратился в СПИД-центр.

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