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Психологи рассказали, как погода может разрушить психику

Психолог Дугенцова: жаркая погода ухудшает психиатрические симптомы

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Психическое состояние человека в значительной степени зависит от погоды. Жара оказывает наиболее негативный эффект – ученые доказали, что от высоких температур психика сильно страдает. В таких условиях люди с психиатрическими диагнозами чувствуют себя намного хуже, рассказала психолог Дарья Дугенцова Общественной Службе Новостей.

При наличии психиатрических диагнозов в жаркую погоду симптомы усиливаются. Однако и здоровые люди страдают – снижается продуктивность, работоспособность, люди становятся злыми и раздражительными.

«Снижается устойчивость к стрессу. Организм работает на износ, поэтому человеку сложнее противостоять неприятным ситуациям», — объяснила психолог.

Чтобы справиться с ухудшением состояния из-за жары, нужно соблюдать баланс между отдыхом и работой, считает Дугенцова. Она посоветовала следить за своим здоровьем и прислушиваться к организму перед тем, как брать на себя дополнительные обязанности.

Напомним, психиатры также отмечают, что последствия жары часто сопровождаются бредом, галлюцинациями. Все это усугубляется в условиях городской среды, которая создает «тепловой капкан», делая погоду невыносимой для человека.

Ученые ранее рассказали, как жара может незаметно вредить сердцу.

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