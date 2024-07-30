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Таможенники в Домодедово нашли в багаже авиапассажира бивни краснокнижного моржа

В Домодедово поймали авиапассажира с бивнями краснокнижного моржа

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ФТС России

Авиапассажир в Домодедово пытался вывезти в Египет бивни краснокнижного моржа. Об этом сообщает ФТС России.

По информации надзорной службы, 48-летний мужчина, вылетающий в Египет, был остановлен таможенниками после досмотра багажа. В вещах авиапассажира обнаружили 11 предметов, похожих на бивни.

Мужчина сообщил, что это клыки моржа, которые он приобрел на блошином рынке. Из них он планировал изготовить ножки для кровати. При этом документы, разрешающие вывоз дериватов животного, у него отсутствовали.

По результатам экспертизы выяснилось, что обнаруженные у авиапассажира предметы являются клыками атлантического моржа, который занесен в Красную книгу РФ, и представляют культурную ценность. В данный момент рассматривается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела. Ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Ранее россиянка везла в багаже песок с радиацией в 11 раз выше допустимой.

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