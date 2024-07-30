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Погиб топ-менеджер Московской биржи

Baza: погиб топ-менеджер Московской биржи Георгий Чибисов

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Директор по маркетингу Московской биржи Георгий Чибисов погиб, упав с яхты во время прогулки по Москве-реке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что 44-летний топ-менеджер пропал вечером 27 июля. Родные мужчины рассказали, что он уехал гулять на катере, после чего написал сообщение своей жене и пропал со связи. Ранее таких ситуаций с Чибисовым не возникало.

Полиция опросила знакомых, которые вместе с Чибисовым были на катере. По их словам, в какой-то момент мужчина вышел на палубу и упал в воду. Его пытались найти своими силами, затем обратились к спасателям.

Тело Чибисова нашли в реке 28 июля. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения водного транспорта.

В начале июня сообщалось, что в Великом Новгороде пятеро молодых людей от 18 до 20 лет пошли купаться в районе пешеходного моста через реку, один человек выплыл, четверо утонули. Отдыхающие были студентами из Индии.

Ранее россиянин напал с молотком на дочь, убил ее и сбросил в реку из-за долгов.

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