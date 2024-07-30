В «Авито Недвижимости» выяснили цели россиян при покупке жилья

Большинство россиян (58%) приобретают жилую недвижимость для собственного проживания, 23% — для детей и родителей, а 14% — для сохранения своих сбережений, следует из результатов опроса «Авито Недвижимости».

Опрос показал, что в 25% случаев для сохранения средств россияне выбирают индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Загородное жилье с данной целью покупают 17%, новостройки — 16%, а вторичную недвижимость — только 12% россиян.

Чаще других недвижимость для сохранения средств покупают жители Москвы и других городов-миллионников.

Также 12% опрошенных россиян отметили, что сдают купленную недвижимость в долгосрочную или краткосрочную аренду. Почти каждый 10 участник опроса (9%) купил жилье для перепродажи в будущем.

При покупке жилья для себя россияне преимущественно покупают квартиры на вторичном рынке (64%) или дома за городом (62%), а сегмент участков под ИЖС выбирают только в 45% случаев.

Недвижимость для собственного проживания чаще других покупают жители Сибирского и Дальневосточного ФО (63%).

Также опрос показал, что россияне, приобретающие недвижимость для детей и родственников, активнее всего покупают квартиры в новостройках (28%). На сегмент ИЖС приходится 27% ответов.

Как отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин, земля под ИЖС чаще других типов жилья приобретается с целью сохранения средств и дальнейшей перепродажи.

«Причина в том числе в более доступной стоимости участков — такими вариантами интересуются покупатели, у которых не хватает средств для приобретения квартиры, но есть возможность купить землю и в дальнейшем возвести на ней дом», — рассказал он.

Эксперт добавил, что на первичном рынке россияне часто приобретают квартиры с прицелом на будущее, а на вторичном рынке решающим фактором для многих покупателей становится возможность быстрого заселения.

Опрос «Авито Недвижимости» проводился с целью выяснить причины, по которым россияне приобретали недвижимость за последние 3 года. Всего в опросе приняли участие 10 тыс. человек.