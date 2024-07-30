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Психиатр перечислил типы людей, наиболее склонных к лудомании

Психиатр Шуров: люди с личностными расстройствами склонны к лудомании

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Depositphotos

Юноши и девушки, у которых много желаний, но мало возможностей, относятся к первому типу людей, они наиболее подвержены лудомании (склонности к азартным играм). Об этом в интервью «Ридусу» рассказал врач-психиатр Василий Шуров.

По его словам, такие люди хотят быстро заработать деньги. Помимо этого, к такой зависимости склонны люди с личностными расстройствами, которые способны на импульсивные поступки, часто берут кредиты и страдают от других зависимостей, отметил врач. Третий тип — состоявшиеся люди, которые находятся в кризисе. Он уточнил, что они играют в азартные игры для получения эмоций. Психиатр добавил, что на распространение лудомании в России влияет духовное состояние общества.

«К сожалению, у нас сложилось общество потребления. Ты должен постоянно демонстрировать высокий уровень потребления, а возможности зарабатывать большие деньги есть далеко не у всех. Еще один момент — совершенно оголтелая реклама. Я не понимаю, как можно так яро рекламировать букмекерские конторы. И если государство дорожит своими гражданами, оно обязано как-то исправлять эту ситуацию»,
— подчеркнул Шуров.

25 июля группа депутатов от комитета Госдумы по физической культуре и спорту внесла межфракционный законопроект о праве граждан устанавливать для себя самозапрет на участие в азартных играх. Из пояснительной записки к документу следует, что будущим законом предлагается закрепить механизм самоограничения прав на участие в азартных играх. Ограничение будет действовать и на букмекерские конторы, тотализаторы, а также на казино и залы игровых автоматов.

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