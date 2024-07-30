Жителю Омска вынесли приговор за ложные сообщения о минировании в России и Белоруссии

В Советском райсуде Омска вынесли приговор 20-летнему местному жителю, который массово рассылал ложные сообщения о минировании объектов в России и Белоруссии. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По белорусским эпизодам молодого человека приговорили к трем месяцам лишения свободы.

Как установил суд, с марта по май 2021 года молодой человек с ноутбука и телефона разослал больше 200 сообщений о минировании объектов органов власти и социальной инфраструктуры на территории 37 регионов РФ.

С мая 2021 года парень «переключился» на Белоруссию. На адреса электронной почты органов власти страны он отправлял сообщения о якобы готовящихся взрывах. В каждом случае на объекты, указанные в «письмах», выезжали силовики и кинологи, но взрывных устройств обнаружено не было.

Личность лжеминера удалось раскрыть сотрудникам полиции и УФСБ. В 2023 году его сначала приговорили к 2,5 года колонии общего режима за ложные сообщения об акте терроризма на территории РФ. Таким образом, с учетом белорусских эпизодов наказание в совокупности составило 2 года 9 месяцев лишения свободы.

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