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Пятиклассница с двойным гражданством пропала после прогулки по ТРЦ в Петербурге

В Петербурге пятиклассница с двойным гражданством пропала после прогулки по ТРЦ

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МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге 11-летняя девочка с двойным гражданством исчезла после прогулки с подругой по ТРЦ. Об этом со ссылкой на ГУ МВД по региону сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 28 июля. Девочка отпросилась у 48-летней матери на прогулку с подругой в ТРЦ «Галерея», который расположен в центре города. Однако в оговоренное с родительницей время ребенок домой не вернулся. Женщине также не удалось отыскать ее в здании ТРЦ.

Отмечается, что пятиклассница продолжала отвечать на звонки, но заявляла, что не хочет возвращаться и останется на ночь у подруги. На следующий день, 29 июля, она предупредила о своем возвращении, а затем перестала выходить на связь.

«Приметы: черные волосы до плеч, рост 158 см, глаза зеленоватые. Девочка была одета в черные джинсы, голубую футболку и серую кофту.
Если вам что-либо известно о местонахождении ребенка, сообщите, пожалуйста, по телефону 02 или 112», — рассказали в петербургской полиции.

У пропавшей девочки российско-эстонское гражданство, сообщает «Фонтанка». Она дистанционно учится в частном учреждении и школе искусств.

Ранее семилетний мальчик пропал во время отдыха с отцом в Приморье.

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