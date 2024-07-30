Бывшему топ-менеджеру «Почты России» грозит срок за махинации со штрафами

Прокурор запросил 5,5 года колонии для бывшего заместителя генерального директора «Почты России» Сергея Емельченкова и руководителя департамента компании Андрея Синичкина, которых обвиняют в незаконном изменении системы штрафов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Во время прений представитель обвинения заявил, что считает полностью доказанной вину обоих подсудимых. По его словам, своими действиями они превысили должностные полномочия, что привело к тяжким последствиям для компании. Также прокурор призвал взыскать с обвиняемых всю сумму ущерба.

При этом адвокаты подсудимых просили суд полностью оправдать Емельченкова и Синичкина. Они утверждают, что в действиях бывших руководителей компании нет состава преступления.

В июле 2020 года в отношении Емельченкова возбудили уголовное дело. СК предъявил экс-замгендиректору «Почты России» обвинение в превышении полномочий.

Позже один из адвокатов сообщил, что сумма причиненного Емельченковым ущерба составила более 350 млн рублей. По версии следствия, он нарушил порядок о согласовании крупных сделок с Минкомсвязи и подписал дополнительное соглашение к госконтракту. Таким образом он снизил сумму штрафа за ненадлежащее исполнение договора в 10 раз.

Ранее СК попросил арестовать сына бизнесмена Мусы Бажаева Тимура.