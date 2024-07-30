СК возбудил уголовное дело по факту похищения человека в Москве

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении троих мужчин по факту похищения человека на севере Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал московского СК.

По информации следствия, 29 июля фигуранты находились вблизи жилого дома, расположенного на улице Ангарской в Москве. Они, угрожая физической расправой и применяя психологическое насилие к потерпевшему, насильно посадили его в автомобиль и направились в Московскую область.

Там фигуранты удерживали его несколько часов и вымогали 300 тыс. рублей за освобождение. Действия подозреваемых были пресечены сотрудниками ГАИ, а потерпевший был освобожден.

Отмечается, что подозреваемые доставлены в подразделение московского СК, в ближайшее время следователи приступят к их допросу.

Накануне суд избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в похищении ребенка. Россиянина арестовали, он пробудет под стражей до 24 сентября текущего года.

До этого в Московской области трое безработных приезжих похитили и пытали других мигрантов, которые трудятся таксистами. Правоохранители задержали одного из предполагаемых преступников. Возбуждено уголовное дело по факту нападения на мужчин.

Ранее в Новосибирске мужчину похитила банда из 10 человек.