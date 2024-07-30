Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК возбудил уголовное дело по факту похищения человека в Москве

Следственный комитет возбудил дело по факту похищения человека на севере Москвы

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении троих мужчин по факту похищения человека на севере Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал московского СК.

По информации следствия, 29 июля фигуранты находились вблизи жилого дома, расположенного на улице Ангарской в Москве. Они, угрожая физической расправой и применяя психологическое насилие к потерпевшему, насильно посадили его в автомобиль и направились в Московскую область.

Там фигуранты удерживали его несколько часов и вымогали 300 тыс. рублей за освобождение. Действия подозреваемых были пресечены сотрудниками ГАИ, а потерпевший был освобожден.

Отмечается, что подозреваемые доставлены в подразделение московского СК, в ближайшее время следователи приступят к их допросу.

Накануне суд избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в похищении ребенка. Россиянина арестовали, он пробудет под стражей до 24 сентября текущего года.

До этого в Московской области трое безработных приезжих похитили и пытали других мигрантов, которые трудятся таксистами. Правоохранители задержали одного из предполагаемых преступников. Возбуждено уголовное дело по факту нападения на мужчин.

Ранее в Новосибирске мужчину похитила банда из 10 человек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами