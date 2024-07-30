В РАН предупредили об очень сильной магнитной буре

Магнитные бури на Земле в ближайшие дни могут достичь уровня G4 при максимально возможном G5. Об этом рассказала РИА Новости эксперт из РАН Мария Абунина.

По ее словам, местами возможно будет увидеть полярные сияния, но наблюдать их в основном будет сложно, потому что на севере продолжается полярный день.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил что на Земле магнитные бури пройдут со вторника по четверг. По его словам, новые прогнозы подтвердили высокую вероятность магнитных бурь. Так, во вторник, 30 июля, бури поднимутся до сильного уровня G3, в среду до среднего уровня G2, а на четверг появилась вероятность среднего уровня G2.

Также группа американских ученых из университетов штатов Колорадо и Мэриленда пришла к выводу, что солнечные бури могут угрожать не только орбитальным спутникам и системам связи Земли, но и нарушать работу другой критически важной инфраструктуры, включая трубопроводы.

Ранее ученые назвали опасные для людей последствия магнитных бурь.