Суд вынес приговор жителю Красноярского края по делу о терроризме

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Красноярского края Артему Санжараеву по делу о терроризме. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным суда, Санжараев был идеологическим противником государственной власти Российской Федерации и недоволен действующим политическим режимом. В мессенджере Telegram он вступил в организацию УВО Легион «Свобода России» (организация запрещена в России).

По указанию одного из участников организации Санжараев расклеивал в общественных местах Красноярска листовки с призывами к вступлению в террористическую организацию, а также оправданием ее деятельности.

Также Санжараев получил задание от куратора поджечь два релейных шкафа. Выполняя диверсионное задание, Санжараев купил необходимые орудия и средства, прибыл к указанным шкафам и начал изготавливать «Коктейли Молотова», однако его задержали сотрудники ФСБ.

Суд назначил Санжараеву наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с отбыванием первых 3 лет лишения свободы в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии строгого режима. также осужденного оштрафовали на 300 тыс. рублей.

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