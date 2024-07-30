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Переживший нападение депутат анонсировал новые меры в отношении мигрантов

Депутат Матвеев: Госдума очень серьезно займется миграционными вопросами

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Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы Михаил Матвеев, переживший нападение мигрантов, анонсировал серьезные меры по совершенствованию миграционной политики в России. Во многом новые инициативы парламентариев станут ответом на преступления мигрантов, однако принятие новых законов потребует времени, рассказал он в эфире Tsargrad.tv.

Матвеев заявил, что у Думы есть «входящие двери» для информации, одной из которых является Telegram-канал спикера нижней палаты Вячеслава Володина.

«В день нападения на меня в Самаре, где я предотвращал преступление отморозков-мигрантов и задерживал их, он выложил текст о том, что Дума собирается очень серьезно заниматься миграционными вопросами», — заявил парламентарий.

Планы депутатов разработать новые жесткие меры он назвал ответом на действия мигрантов, подчеркнув, что анонсировавший их пост собрал более 8 тыс. «яростнейших» комментариев от поддерживающих людей.

Однако работа в сфере миграционной политики затягивается, так как процесс принятия новых законов делится на этапы, добавил депутат. В частности, для изменения Уголовного кодекса требуется одобрение Верховного суда и кабмина. По словам Матвеева, проблемой является то, что правительство зачастую не одобряет предлагаемые законопроекты, однако в ближайшее время новые меры все же будут предложены.

Напомним, СК России завел уголовное дело по информации о нападении мигрантов на Матвеева. Сам он рассказывал, что на него напали из-за попытки остановить драку между мужчинами. Депутат отметил, что одного из нападавших пришлось задерживать своими силами, а сбежавших искали правоохранительный органы.

Следком ранее завел уголовное дело о халатности после жалоб на мигрантов в Одинцово.

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