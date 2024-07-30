В Белгородской и Воронежской областях поймали помощников телефонных аферистов

Сотрудники ФСБ задержали 10 жителей Белгородской и Воронежской областей, которые помогали телефонным мошенникам рассылать фейки. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, у подозреваемых нашли и изъяли серверное оборудование, средства связи, ноутбуки, десять SIM-боксов и более тысячи SIM-карт.

В ФСБ отметили, что злоумышленники использовали GSM-шлюзы и SIM-боксы, чтобы незаконно активировать аккаунты соцсетей, мессенджеров, финансовых кошельков и банковских счетов. Аккаунты использовали в том числе для диверсионной и террористической деятельности, а также распространения ложной информации от якобы сотрудников правоохранительных органов.

Против организатора и участников преступной группы возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество». Им избрали меру пресечения.

До этого в Москве полицейские поймали работавших на мошенников курьеров, которые украли у пенсионеров 63 млн рублей. Злоумышленники забирали у обманутых пенсионеров деньги в обмен на вознаграждение за работу, а также оплату проживания и питания.

Ранее во Владивостоке раскрыли схему кражи денег у детдомовцев с помощью соцсетей.