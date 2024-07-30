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Восемь подростков собирались совершить поджоги на ж/д в Свердловской области

РИА: подростки пытались совершить поджоги на ж/д в Свердловской области

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Восемь подростков собирались совершить поджоги на ж/д в Свердловской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

По данным агентства, дети получали указания с Украины через Telegram. За содеянное им обещали вознаграждение, которое они в итоге не получили.

На задержанных завели дела по статьям о теракте.

До этого в Красноярском крае вынесли приговор двум несовершеннолетним, которые попались при попытке поджога инфраструктуры. Юношей задержали за покушение на совершение диверсии и возбудили в их отношении уголовное дело. Один из фигурантов оказался причастным и к поджогу релейных шкафов в Уяре.

Красноярский краевой суд назначил последнему пять с половиной лет лишения свободы, а его подельнику — четыре года. Отбывать наказание молодые люди будут в воспитательной колонии.

Ранее в Ростовской области женщины едва не сожгли администрацию по заданию мошенников.

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