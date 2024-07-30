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Мужчина на параплане рухнул на туристку, отдыхавшую на горе в Башкирии

В Башкирии мужчина на параплане рухнул на девушку, отдыхавшую на горе

В Башкирии летавший на параплане мужчина совершил жесткую посадку на голову девушке и отправил ее в больницу. Об этом сообщает МЧС России.

По информации министерства, инцидент произошел на горе Торатау в Ишимбайском районе. Мужчина на параплане рухнул на девушку, которая проводила там время. В результате туристка получила травмы и оказалась не в состоянии самостоятельно передвигаться.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Спасатели вместе с добровольцами транспортировали пострадавшую девушку с горы до автомобиля скорой помощи.

В результате туристку госпитализировали. Информации о ее состоянии не поступало. Парапланерист, совершивший неудачную посадку, получил незначительные ушибы.

До этого в США мужчина испытывал новый параплан, не справился с управлением и врезался в землю на скорости 77 км/ч. Спасатели доставили пострадавшего в больницу, у него диагностирован перелом руки.

Ранее дельтаплан упал в деревне под Ломоносовым, пилот попал в больницу.

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