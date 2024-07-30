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Россиян предупредили об опасности хранения консервации в подвалах

Юрист Свечникова предупредила о штрафах за хранение заготовок в подвалах домов

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова рассказала РИА Новости, чем опасно хранение консервированных заготовок в подвалах.

Юрист подчеркнула, что хранение заготовок и консервации в подвалах многоквартирных домов может приводить к антисанитарии, за что предусмотрены штрафы до 1500 рублей.

По словам Свечниковой, продукты могут привлекать грызунов и насекомых.

«Также в случае затопления подвала или резких перепадов температуры продукты могут испортиться, что опять же приведет к антисанитарии. За нарушение правил пользования жилыми помещениями, в том числе за самовольное использование подвалов, предусмотрена административная ответственность», — поделилась юрист.

Она добавила, что хранить личные вещи в подвалах многоквартирных домов можно, только если там изначально предусмотрены специальные кладовые помещения, которые специально проектировались для этих целей.

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