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В Европе осудили решение Венгрии по визам для россиян

FT: глава ЕНП обвинил Венгрию в потворстве шпионам из РФ из-за упрощенных турвиз

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Depositphotos

Частично упростив правила получения туристической визы для российских граждан, Венгрия якобы открывает двери для проникновения шпионов в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер, слова которого передает издание Financial Times (FT).

«Эта политика также может облегчить россиянам перемещение по Шенгенской [безграничной] зоне, обходя ограничения, требуемые законодательством», — заявил он.

По словам главы партии, лидеры Евросоюза должны принять самые строгие меры для немедленной защиты целостности Шенгенской зоны, ограничить уже возникший риск безопасности и не допустить принятия государствами-членами подобных инициатив в будущем.

Таким образом Вебер прокомментировал решение властей Венгрии о вводе новой ускоренной визовой системы для граждан восьми стран, включая Белоруссию и Россию. По новым правилам, для въезда в Венгрию не нужны проверки безопасности. Вебер назвал такое решение несвоевременным.

29 июля вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что к настоящему времени доля отказов в выдаче россиянам шенгенских виз выросла до 10%.

Ранее Венгрия, Россия и Словакия обсудили приостановку транзита нефти через Украину.

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