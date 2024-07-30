Магнитная буря накрыла Землю

Магнитная буря началась на Земле, пик ее активности в столице ожидается во второй половине дня. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, слова которого передает ТАСС.

«Магнитная буря уже началась. Пик будет сегодня во второй половине дня с 15:00 до 18:00», — сказал он.

В Гидрометцентре России рассказали, что в Москве во вторник, 30 июля, будет облачно с прояснениями, а также ожидаются дожди, ливни и гроза. Синоптики добавили, что в столице будет держаться средняя температура до +22°C. А в ночь на среду может похолодать до +13°C.

Ветер во вторник будет дуть северный со средней скоростью 6-11 м/с, а во время грозы порывы могут достигать 15 м/c. Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что дожди в Москве закончатся в воскресенье, 4 августа, до этого дня столицу ждут осадки различной интенсивности. Она уточнила, что на неделе с 29 июля погода будет определяться глубоким высотным циклоном.

Ранее метеоролог рассказал о погоде в начале августа в Москве.