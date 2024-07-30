Синоптик предупредил о продолжительных магнитных бурях на Земле

На Земле со вторника по четверг пройдут магнитные бури. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, новые прогнозы подтвердили высокую вероятность магнитных бурь. Так, во вторник, 30 июля, бури поднимутся до сильного уровня G3, в среду до среднего уровня G2, а на четверг появилась вероятность среднего уровня G2.

Синоптик отметил, что начало магнитных бурь ждали еще ночью на вторник, однако геомагнитное поле оставалось спокойным и только после 3:19 мск перешло в слабо возмущенное состояние.

До этого ученые из Института космических исследований (ИКИ) РАН предупреждали, что 24 июля на Земле началась геомагнитная буря средней силы.

Также группа американских ученых из университетов штатов Колорадо и Мэриленда пришла к выводу, что солнечные бури могут угрожать не только орбитальным спутникам и системам связи Земли, но и нарушать работу другой критически важной инфраструктуры, включая трубопроводы.

Ранее ученые назвали опасные для людей последствия магнитных бурь.