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Жителя Приамурья арестовали по обвинению в госизмене

Жителя Амурской области заключили под стражу по обвинению в госизмене

Жителя Амурской области задержали по обвинению в государственной измене за финансовую поддержку Вооруженных сил Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

«УФСБ России по Амурской области пресечена противоправная деятельность жителя Приамурья, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации,» — говорится в официальном сообщении.

В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия для документирования преступной деятельности обвиняемого, добавили силовики.

Установлено, что мужчина переводил свои денежные средства на нужды ВСУ, чтобы те действовали против российской армии.

В отношении жителя Приамурья возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ — «Государственная измена».

18 июля ФСБ задержала жителя Великого Новгорода по подозрению в госизмене.

Также силы специального назначения Росгвардии в ходе оперативных мероприятий на территории Запорожской и Херсонской областей взяли под стражу 25 местных жителей по подозрению в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее в Кургане задержали мужчину, призывавшего к силовой смене власти.

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