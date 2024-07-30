Над Курской областью сбили четыре ракеты ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в Курской области четыре украинские ракеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

По предоставленной им информации, четыре ракеты Вооруженных сил Украины были сбиты в небе над Октябрьским и Курчатовским районами области.

Смирнов обратился с призывом к населению, при обнаружении сбитых обломков не трогать их, а звонить по телефону 112.

Врио губернатора выразил благодарность бойцам противовоздушной обороны.

До этого сообщалось, что средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской областью.

В ночь на 29 июля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение ночи перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над территорией страны.

Ранее на Украине заявили, что запускают дроны в Россию с секретных баз.