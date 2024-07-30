Суд в Приморье отложил второе дело «крабового короля» Кана

Фрунзенский районный суд Владивостока отложил на 16 сентября рассмотрение второго уголовного дела в отношении известного сахалинского рыбопромышленника Олега Кана. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Бизнесмен заочно обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов.

По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов за границу. За это время преступная группа вывезла более 3 тысяч тонн на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а отгружался по завышенной.

До этого стало известно, что бизнесмен оставил многомиллиардные долги.

В конце июня пятый арбитражный апелляционный суд Владивостока отклонил апелляционную жалобу ответчиков по делу о взыскании в казну более 358,7 млрд рублей в качестве компенсации ущерба водным биоресурсам с рыбопромышленника Олега Кана.

Ранее компании «крабовых королей» передали в собственность Росимущества.